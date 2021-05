Carboni: "Sardo e nel Cagliari, che responsabilità". E Pavoletti lo celebra con un aneddoto

vedi letture

"Essere sardo e giocare nel Cagliari è una bella responsabilità. E' un orgoglio, poi una stagione così che era la mia prima in Serie A... Stava andando nella direzione sbagliata e poi ci siamo salvati, è stato incredibile. Speriamo bene per il futuro". Parole e pensieri di Andrea Carboni, difensore classe 2001 tra le rivelazioni in positivo del Cagliari in questa stagione.

Carboni ha partecipato a una diretta 'Instagram' insieme a Pavoletti. Che s'è voluto complimentare pubblicamente col suo giovane di reparto e ha raccontato un aneddoto: "E' stato davvero un grande quest'anno - ha detto Leonardo Pavoletti -. Quando c'è stato il cambio di allenatore lui è stato rimandato in Primavera, è andato a giocare in silenzio e poi è tornato in prima squadra e s'è preso il posto da titolare. Questo mi ha reso davvero orgoglioso di avere un ragazzo come lui. E' tornato più forte che mai, complimenti. Sono sicuro che il 99% dei ragazzi sarebbero stati annientati da una cosa del genere..."