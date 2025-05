Ufficiale Carlo Ancelotti è il nuovo CT del Brasile: "Il miglior tecnico con la Nazionale più grande"

vedi letture

Ora è finalmente ufficiale: Carlo Ancelotti è pronto per cominciare una nuova avventura e ha firmato il contratto come nuovo allenatore del Brasile. Il tecnico italiano avrà il compito di far tornare i cinque volte campioni del mondo agli antichi splendori, conducendoli nel Mondiale del 2026, e sarà il primo CT straniero della storia della Seleçao.

Questo il comunicato della CBF: "La più grande Nazionale nella storia del calcio sarà ora guidata dal tecnico più vittorioso del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di risultati storici, è stato annunciato oggi dal presidente della CBF Ednaldo Rodrigues come nuovo tecnico della nazionale brasiliana. Comanderà il Brasile fino ai mondiali 2026 e allenerà già la nazionale nelle prossime due partite per i playoff contro Ecuador e Paraguay il mese prossimo".

“Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riprendere il posto più alto del podio. È il più grande tecnico della storia e ora è in testa alla più grande nazionale del pianeta. Insieme scriveremo nuovi gloriosi capitoli del calcio brasiliano,” ha affermato Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, che lo ha inseguito a lungo e ora è finalmente riuscito a metterlo sotto contratto.