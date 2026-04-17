Esclusiva TMW Carnevali come presidente FIGC? Il ds del Sassuolo: "Può ricoprire qualsiasi ruolo"

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, prima di Sassuolo-Como, è andata in scena una tavola rotonda dal titolo “Il calcio del futuro, tra modelli, idee e responsabilità”. Presente tra gli altri anche Francesco Palmieri, ds del Sassuolo, che a margine dell'evento ha parlato così ai microfoni di TMW: "Se ci sono similitudini tra il Sassuolo e il Como? Io conosco bene la realtà Sassuolo, meno quella del Como. Vedo che stanno facendo grandi cose, complimenti a loro per quello che stanno dimostrando anche di voler fare in futuro. Come ho detto prima, mi tengo stretto quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e che penso in futuro si possa fare. Chi è nel Sassuolo, chi è stato nel Sassuolo e chi sarà nel Sassuolo è fortunato a fare parte di questa società e proprietà lungimirante".

Il presidente della FIGC può essere il ruolo giusto per Giovanni Carnevali? "Non sono la persona giusta per poterlo dire, ma penso Carnevali possa ricoprire qualsiasi ruolo, l'ha dimostrato con i fatti. Ha una visione a 360° non solo del calcio, ma dello sport in generale. Io sono contento di conoscerlo e di far parte del suo gruppo di lavoro ormai da undici anni. Personalmente gli devo dire grazie perché con lui sono cresciuto sotto tanti aspetti e mi fa piacere rimarcarlo".

Quanto è cresciuto mister Grosso dalla passata stagione? "I risultati parlano per il nostro allenatore. Anche quest'anno ha fatto un grandissimo lavoro. Gli auguro sempre il meglio per il prosieguo della sua carriera, credo che abbia tutte le qualità per fare una carriera di alto livello".