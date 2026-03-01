L'ex Emerson Palmieri accende Marsiglia-Lione: "Qui si respira davvero calcio"

Certe partite si preparano molto prima del fischio d’inizio. Alla vigilia della sfida di Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Olympique Liione, a raccontare il clima che avvolge il match è Emerson Palmieri, oggi punto fermo dell’OM e con un passato importante proprio a Lione.

Il laterale italiano, ex West Ham e oggi titolare fisso a Marsiglia, ha messo a confronto due realtà molto diverse. “A Lione avevo una vita più normale – ha spiegato –. La pressione esisteva, perché l’OL è un grande club, ma tutto restava più tranquillo”. Un contesto competitivo, ma meno totalizzante rispetto a quello trovato al Velodrome.

Parlando ai microfoni di Ligue 1+, Emerson ha poi descritto l’impatto avuto con l’ambiente marsigliese: “Qui senti che c’è qualcosa di speciale. La città vive e respira per il club, ed è un aspetto che mi affascina molto”. Parole che restituiscono la dimensione emotiva di una piazza unica nel panorama francese.