Cartellini facili e difficoltà con le big, Mou a San Siro tra mille difficoltà

Battere l’Inter stasera per provare a salvare la stagione. Josè Mourinho, viste le difficoltà in campionato, tenterà l’all in su Coppa Italia e Conference League. Un qualcosa già visto a Londra e Manchester, quando lo Special One puntò sulle coppe dopo i flop nelle leghe. Certo l’avversario di oggi non è dei più semplici, tutt’altro. La Roma affronta un’Inter ferita dopo il derby e lo score con le grandi del campionato è ormai un problema irrisolto dei giallorossi da due stagioni a questa parte. Anche in quella attuale il ruolino è tutt’altro che confortante: 7 punti conquistati su 27 a disposizione. Due successi con Fiorentina e Atalanta, poi un pari col Napoli e tutte sconfitte nelle altre sei gare. Insomma, a Mourinho servirà un’impresa nello stadio che lo ha reso grande con il Triplete di dodici anni fa e molto probabilmente sarà ancora privo di Pellegrini dal primo minuto. Il capitano giallorosso è partito con la squadra ma non ha i 90 minuti nelle gambe e vista anche la possibilità di andare a supplementari e rigori, la carta Lorenzo potrebbe essere più utile a gara in corso. Particolare attenzione poi la Roma dovrà farla anche sul fronte arbitri e cartellini.

Per Calvarese, ex fischietto della Serie A, c’è già tanto lavoro come consulente della società giallorossa perché dati alla mano è la seconda squadra del campionato per cartellini rossi con sei espulsioni, dietro solo alla Fiorentina (7). Seconda anche per cartellini gialli (63 su 317 falli commessi), mentre è la squadra con il maggior numero di giocatori ammoniti nella top 20 dei calciatori più sanzionati fino a questo momento. Per la Roma a guidare questa speciale classifica è Mancini con 9 gialli, poi Abraham e Zaniolo, rispettivamente con 7 e 8 ammonizioni. Chiudono Cristante e Veretout con sei. Un andamento preoccupante se confermato fino a fine stagione e al quale Mourinho deve porre rimedio, già a partire da stasera perché una sanzione oggi potrebbe precludere poi l’eventuale semifinale d’andata della Coppa Italia.