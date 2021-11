Caso Ihattaren, parla Raiola: "Se vuole il mio aiuto ci sono, ma non abbiamo contatti da tempo"

Il futuro di Mohamed Ihattaren è ancora avvolto nel mistero. L'olandese della Juventus, in prestito alla Sampdoria, è tornato in patria per problemi personali e starebbe pensando di lasciare il calcio a soli 19 anni. Contattato da Voetbal International, Mino Raiola, agente del giocatore, si è detto disponibile ad aiutare il ragazzo: "Se vuole ancora il mio aiuto, lo aiuterò. Ma è vero che non abbiamo più contatti da un po' di tempo"