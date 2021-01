Caso stipendi all'Inter, Corriere.it: "Non è escluso accordo per ottenere un rinvio"

Corriere.it fa il punto sull'Inter e sulla questione stipendi. Scrive il giornale in un lungo speciale che "contando insieme le società di A e B, metà di loro sono in linea con le scadenze. Restando nella serie maggiore sono meno della metà le società in sofferenza. Tra loro l’Inter e la Sampdoria. In particolare i nerazzurri entro il 16 febbraio hanno l’obbligo di versare le mensilità di luglio e agosto, ma per novembre e dicembre, nonostante la linea sia che la società si impegnerà a rispettare le scadenze, non si esclude che giungano a un nuovo accordo con i giocatori per ottenere un rinvio".