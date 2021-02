Cassano fa da eco ad Adani: "Se giochi così in Europa è dura, la Juventus rischia di farsi male"

vedi letture

Antonio Cassano la pensa come Lele Adani. Nel corso di un intervento alla 'Bobo tv', i due ex calciatori hanno messo in guardia Andrea Pirlo sulla nuova Juventus impostata nel 2021, molto più difensiva e pratica.

Nella sua analisi, Adani ha detto che giocando in questo modo la Juventus in Europa farà molta fatica. E Cassano la pensa grossomodo alla stessa maniera: "Se tu vai in Europa e pensi che col Porto fai una passeggiata di salute occhio che ti fai male, è una squadra che gioca a calcio. Non puoi fare queste partite sperando che Ronaldo ti risolva i problemi: magari qualche volta te li risolve, ma altre volte no. Non può fare sempre tre gol. In Italia va bene, vinci tutte le partite perché s'è abbassato il livello. Ma in Europa non vinciamo da undici anni, facciamo una fatica allucinante. Allegri è arrivato due volte in finale e poi finito, ha perso con Real Madrid e Barcellona. Quando poi arrivi a quel livello lì fai una fatica allucinante e ti mandano a casa. La Juve negli ultimi due anni è uscita agli ottavi e ai quarti, il livello in Europa è più alto. La Juve sta provando a cambiare rotta, hanno sempre voluto vincere anche non giocando a calcio. Con Sarri ci hanno provato e non ci sono riusciti. Ci stanno provando ora con Pirlo, che vorrebbe fare qualcosa di diverso, ma è difficile. In Italia ti basta, ma in Europa è dura".