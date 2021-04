Cassano: "L'Atalanta poteva battere 8-1 la Roma. I giallorossi ora pensano solo all'Europa League"

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, ha commentato così il pareggio tra Atalanta e Roma nel turno infrasettimanale di Serie A: "Contro la Roma l'Atalanta avrebbe potuto vincere 8-1, anzi 8-2. La squadra di Gasperini anche stavolta ha offerto un calcio spettacolare. Non so come abbia fatto a pareggiare, per me con la Roma ha perso due punti. Roma? Per me ormai ha mollato il campionato e si è buttata anima e cuore sull'Europa League".