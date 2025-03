Cassano si ricrede su Inzaghi: "Ha dato lo strappo giusto al campionato. Squadra in forma"

Antonio Cassano ha voluto fare i complimenti all'Inter e a Simone Inzaghi dopo l'ultimo successo in campionato, che porta i nerazzurri a +3 dal Napoli. Questo il suo intervento a Viva el Futbol: "Le ultime 8 che Inzaghi ha giocato contro Gasperini ha sempre vinto strameritando. Va dato merito a Inzaghi, per me ha dato lo strappo decisivo al campionato.

Sono talmente onesto e leale che quando le cose andavano male ho detto che dovevano cambiarlo ma in questo momento ha dato lo strappo giusto. Anche nelle scelte va dato merito all'allenatore, la squadra è arrivata in questo momento in forma, anche tanti giocatori sono in ripresa. Mi è piaciuta anche perché è andata a prendere l'Atalanta uomo a uomo nella sua area, significa che Inzaghi sa preparare le partite contro Gasperini che per me è il migliore allenatore in Italia".

L’Inter battendo l’Atalanta 1-0, si è portata a 64 punti, allungando a +3 sul Napoli, che aveva pareggiato 0-0 contro il Venezia. L’Atalanta, con la sconfitta, è rimasta a 61 punti. Il Bologna, grazie a un roboante 5-0 sulla Lazio, ha scavalcato la Juventus (sconfitta 3-0 dalla Fiorentina) salendo al quarto posto con 54 punti, mentre la Juve è scivolata a 52 punti. La Roma, con una vittoria per 1-0 sul Cagliari, si è portata a 50 punti, consolidando il sesto posto.

Inter 64 punti (29 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)