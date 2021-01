Castrovilli: "La sfida con l'Inter ha lasciato l'amaro in bocca, serve più concretezza col Napoli"

vedi letture

Gaetano Castrovilli parla al sito ufficiale della Fiorentina, in vista della gara contro il Napoli, dopo esser stato eletto migliore in campo nella gara di Tim Cup contro l'Inter. "Ringrazio i tifosi, deve essere un punto di partenza. Devo migliorare dal punto di vista della concretezza sotto porta. 50 gare con la Fiorentina? Ho un gran ricordo della sfida contro il Milan, col primo gol in Serie A".

Cosa ti aspetti dalla gara col Milan?

"Dare continuità, la sfida con l'Inter ha lasciato l'amaro in bocca e dobbiamo trasformarlo in concretezza".