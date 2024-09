TMW Castrovilli riceve il Premio Resilienza: "Testimonianza di duro lavoro e dedizione"

Tra coloro che hanno ricevuto un riconoscimento al Premio Nereo Rocco, che si tiene questa sera nella cornice di Coverciano, anche Gaetano Castrovilli.

In particolare, per il centrocampista che in estate ha lasciato la Fiorentina a fine contratto e si è accasato alla Lazio, è stato tempo di ricevere il Premio Resilienza. Tramite un messaggio in videocollegamento, lo stesso Castrovilli ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento: "Sono onorato, rappresenta per me un riconoscimento molto significativo per me, la testimonianza del duro lavoro e della dedizione verso la mia più grande passione, il calcio. Quindi è un privilegio essere tra i premiati del Nereo Rocco, voglio ringraziare tutti i presenti e la giuria".

Premiato anche Michael Kayode, difensore della Fiorentina, come miglior giovane dello scorso campionato. Il terzino classe 2004 dei viola ha fatto pervenire agli organizzatori dell'evento un video dove ringrazia tutti per il riconoscimento ricevuto in qualità di "miglior giovane" dello scorso campionato.