Cecchi Gori: "Juve più forte, ma non tanto da escludere un rovesciamento del pronostico"

"La Fiorentina? Male non va, finalmente si inizia a vedere qualcosa di buono". Parla così a La Gazzetta dello Sport l'ex presidente viola, Vittorio Cecchi Gori, l'ultimo a vincere un trofeo con il club (la Coppa Italia nel 2001): "Ne vinsi due da presidente, più una Supercoppa. Andare avanti in questo torneo ora sarebbe molto importante. Come finisce stasera? La Juve è più forte, ma non c’è una differenza tale da escludere che i pronostici possano essere rovesciati...".