Celik spara alto e la Roma riflette. Il rinnovo non è scontato: Juve e non solo alla finestra

Il futuro di Zeki Celik è ancora tutto da scrivere. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della distanza non banale tra la domanda fatta dal calciatore per il rinnovo e l'offerta messa sul piatto dalla Roma, con la questione che è dunque destinata ad andare avanti che nelle prossime settimane. Il turco, rinato in questa stagione dopo l'arrivo di Gasperini, per firmare il prolungamento dell'attuale contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha chiesto 4 milioni di euro a stagione, cifra non da poco, mentre la società giallorossa è ferma alla proposta di 2,4 milioni fatta alcune settimane fa, e non accettata dallo stesso Celik.

Gasperini in pressing.

In tutto questo c'è anche da considerare la figura di Gian Piero Gasperini, artefice in prima persona del rilancio del turco. L'allenatore è in pressing con la società per provare a convincere Massara ad alzare l'offerta per il rinnovo ma non è detto che riesca a farcela, complice anche l'incertezza su quella che sarà la competizione europea che vedrà impegnata la Roma nella prossima stagione.

Le altre alla finestra.

Chi invece, senza dubbio, sta monitorando la situazione dall'estero è la Juventus. I bianconeri hanno messo nel mirino Celik ormai da tempo e l'intenzione è quella di far passare ancora del tempo per capire se la Roma riuscirà a farlo rinnovare o meno. La sensazione è che i bianconeri possano mettere sul piatto un'offerta migliore rispetto a quella dei giallorossi, ma anche in questo caso la qualificazione alla prossima Champions League ricopre un ruolo molto importante. Non solo la Juventus però monitora la situazione: dall'estero potrebbero arrivare altre proposte, per un casting che sembra essere soltanto all'inizio.