Champions, la UEFA cambia la sede della finale: Man City-Chelsea a Porto. Con 12mila tifosi

Per il secondo anno consecutivo, Istanbul si vede togliere la finale di Champions League. La UEFA ha comunicato in questi minuti la nuova sede dell'atto conclusivo del massimo torneo continentale: sarà nuovamente in Portogallo, ma se l'anno scorso la sede scelta fu Lisbona, stavolta si giocherà a Porto, all'Estádio do Dragão. Partita aperta a un numero limitato di spettatori: sarà consentito l'accesso a un massimo di 6mila sostenitori per ciascuna squadra.