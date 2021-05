Che Atalanta sarà contro il Milan? Pirlo. "Giocheranno al meglio, così come farà il Bologna"

vedi letture

Che Atalanta ti aspetti domenica contro il Milan? E' una delle domande poste questa sera all'allenatore della Juventus Andrea Pirlo dopo la vittoria della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, squadra che domenica affronterà il Milan in una gara che sarà decisiva anche per i bianconeri: "L'Atalanta gioca sempre un calcio aggressivo, non dobbiamo certo dir loro come giocare. Hanno affrontato campionati con questa intensità e affronteranno l'ultima partita al meglio come hanno sempre fatto. Anche dal Bologna mi aspetto che si giochi la partita alla morte e noi dobbiamo vincere la partita".

Clicca QUI per l'intervista integrale di Andrea Pirlo.