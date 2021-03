Che futuro per Bakayoko? L'analisi di TuttoNapoli: "No al riscatto, 18 milioni una follia"

Riscattereste Bakayoko? E' l'incipit di un'analisi di 'Tuttonapoli.net' in merito al possibile riscatto da parte del Napoli del centrocampista francese, arrivato dal Chelsea la scorsa estate in prestito secco su espressa richiesta dell'allenatore Gennaro Gattuso. "Bakayoko - si legge - doveva diventare il perno su cui fondare i presupposti di quel 4-2-3-1 che tanto stuzzicava il tecnico in estate. Poi qualcosa è andato storto e quella del prestito di Tiémoué non si è rivelata operazione geniale, tutt’altro. Sul piano strategico riuscire a strappare senza alcun vincolo il classe ’94 al Chelsea era stata una mossa apprezzata da tutti, ma il campo è sempre il giudice supremo. I blues avrebbero fissato a 18 mln la richiesta per trattare col Napoli di un possibile acquisto del cartellino: ad oggi, per il momento che vive il mercato, una pura follia. La risposta è abbastanza scontata: BakayoNO".