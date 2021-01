Che mercato sarà: da Depay a Milik, il Real guarda in uscita, i colpi possibili della Liga

Nel campionato spagnolo sarà un mercato di gennaio all'insegna dell'austerity. Diverse squadre, tra le quali soprattutto le big hanno infatti ingenti problemi economici e difficilmente faranno follie in questa sessione di riparazione. In casa Barcellona infatti perso Coutinho per infortunio, si sta studiando la possibilità di prendere un attaccante ma non è escluso che Koeman alla fine debba accontentarsi di ciò che ha in rosa a causa di una società in attesa di elezioni. Il primo nome sulla lista dei blaugrana è senza dubbio Memphis Depay, in scadenza di contratto col Lione e già vicino al Barça a giugno ma il club catalano non è più l'unica squadra a seguirlo. Quasi certamente inoltre i blaugrana annunceranno l'arrivo di Eric Garcia dal Manchester City ma il giocatore sarà un colpo per la prossima stagione.

In casa Real Madrid invece si guarda più al mercato in uscita che a quello in entrata e anche se Zidane ha già annunciato l'intenzione di tenere tutti i suoi giocatori, alcuni di loro scalpitano per cercare nuove avventure. Tra questi ci sono Odegaard, Isco, Jovic e Marcelo che potrebbero salutare già a gennaio e hanno diverse pretendenti. Nel caso di partenza di Marcelo, i blancos stanno osservando con attenzione alla situazione di Alaba e Nuno Mendes.

Chi invece ha la necessità di acquistare a gennaio è l'Atletico Madrid che dopo Morata, ha salutato anche Diego Costa e deve regalare un nuovo attaccante a Simeone. Il Cholo sta spingendo da tempo per arrivare a Milik, in uscita dal Napoli ma sta valutando anche il figlio Giovanni del Cagliari, Maxi Gomez del Valencia e Raul De Tomas dell'Espanyol.