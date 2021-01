Che mercato sarà: il gennaio 2021 dell'Hellas tra entrate e uscite

Ivan Juric è stato chiaro, forse sin troppo, ma le mezze frasi non hanno mai fatto parte del vocabolario del tecnico croato. Vuole rinforzi per gennaio. Ha criticato aspramente il mercato estivo e per questo si aspetta innesti a gennaio. Solo che la società si è mossa secondo le proprie disponibilità e il ds D'Amico, insieme a tutto il suo staff, non ha mancato di portare a casa le ennesime intuizioni. In ogni reparto, sia in difesa che in mediana che sulla trequarti. Davanti non ha ancora convinto a pieno Kalinic ma il rendimento globale è comunque di alto spessore. Per meriti di tutto il progetto.

Entrate Il Verona ha promesso certamente al proprio tecnico un rinforzo sulla trequarti. Un giocatore di spessore per rinforzare la batteria di uomini capaci d'inventare e creare gioco a disposizione di Juric ma l'allenatore ha chiesto uomini anche in altri due reparti. Uno dietro, magari d'esperienza, ed è da capire se si muoverà l'attacco. Kalinic non ha inciso come sperato ma ha mesi per recuperare, intanto sulla scrivania degli uomini mercato stanno arrivano diversi nomi.

Uscite Juric non vorrebbe togliere profondità alla rosa, anzi. Se dovesse uscir qualcuno, allora vorrebbe non solo sostituirlo ma anche andare ad allungare la qualità delle alternative. Il Verona non darà Zaccagni e Lovato che hanno tante richieste ma il discorso è rimandato all'estate. Via certamente Benassi, per questo la trequarti sarà il reparto certamente rinforzato. Proposte per Cetin: dovesse lasciar Verona, allora uno (o due) rinforzi dietro.