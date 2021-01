Che mercato sarà: il gennaio 2021 per il calcio femminile. Pochi movimenti in vista

Non c'è da aspettarsi grandi colpi in questo gennaio, con poche squadre chiamate a rinforzarsi per inseguire i propri obiettivi. Su tutte il Napoli che è già stato molto attivo nel mese appena trascorso con gli arrivi, oltre che del nuovo tecnico Alessandro Pistolesi, di Arnadottir, Fusini in difesa, Abati in mezzo al campo e Rijsdijk in attacco. Qualcosa ancora potrebbe essere fatto per tentare la clamorosa rimonta, ma nessuna rivoluzione è in vista. Anche la Pink Bari probabilmente andrà alla caccia di qualche rinforzo soprattutto in attacco dopo la partenza di Manno, finita al Pomigliano in Serie B. Il club potrebbe pescare dall'estero, magari dai campionati scandinavi, anche se la situazione legata al Covid-19 non rende agevoli certi trasferimenti.

In testa la Juventus probabilmente lavorerà solo all'uscita di qualche giovane – Panzeri al Sassuolo la prima – e in prospettiva della prossima stagione essendo la rosa al completo e competitiva. Stesso dicasi per il Milan che sembra aver trovato i giusti equilibri per competere alla pari con le bianconere. In casa Sassuolo invece l'obiettivo numero uno è recuperare le infortunate e soprattutto cercare di trattenere almeno fino a fine stagione la stellina Haley Bugeja, cercata da mezza Europa dopo l'ottima prima parte di stagione e le prestazioni con la nazionale maltese. Tutto da decifrare il mercato di Roma, Fiorentina e Inter che navigano nelle acque tranquille di metà classifica con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione visto il distacco dalle prime due in classifica. Forse solo le viola potrebbero pensare a qualche rinforzo d'esperienza internazionale per provare a superare lo scoglio ottavi di finale di Women's Champions League. Roma e Inter invece potrebbero decidere di utilizzare la seconda parte di stagione per valorizzare alcune giovani promettenti dei rispettivi vivai e capire se potranno far parte della squadra nella prossima stagione o meno. Anche l'Empoli dovrebbe continuare sul solco della continuità visto l'ottimo lavoro del tecnico Spugna nel valorizzare il parco giocatrici del club toscano.

Florentia San Gimignano, Hellas Verona e San Marino Academy infine resteranno vigili in caso di possibili opportunità, sia in Italia sia all'estero, sul mercato per rinforzare la rosa in vista di una seconda parte di stagione in cui consolidare le rispettive posizioni e tenere a distanza le ultime due della classe.