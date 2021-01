Che ne sarà di Dzeko? Multa, addio o rapporto ricucito con Fonseca? Il futuro al bivio

vedi letture

Che ne sarà di Edin Dzeko? Del centravanti della Roma, dell'uomo che è stato il faro e il trascinatore della formazione giallorossa e del suo attacco? Oggi le versioni sul domani del bosniaco si sono sprecate e raccolgono più indiscrezioni. Perché Dzeko è ancora a un bivio senza sfondo, tra un rapporto da ricucire, posando semplicemente le armi, con Paulo Fonseca, e un addio duro da maturare visti a oltre 7 milioni di euro di stipendio.

Le versioni sul futuro Oggi le piste e le indiscrezioni sono state diverse. Il suo agente Lucci sta già lavorando per trovare una sistemazione alternativa, ma il bosniaco vuole solo una big italiana oppure europea. Il tempo a disposizione però non è molto e portare a termine un’operazione del genere non sembra possibile. Per questo si starebbe valutando la possibilità di farlo partire in prestito secco per 4 mesi. Se però entro lunedì, ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, non si troverà una soluzione, la Roma dovrà lavorare per tentare di ricucire lo strappo tra il suo capitano e Fonseca. a situazione Dzeko a Trigoria rimane piuttosto complessa.

Multa pesante Dopo l’esclusione in campionato contro lo Spezia, il bosniaco potrebbe sedere in tribuna anche domenica contro il Verona. Intanto per lui è in arrivo una multa dal valore molto alto, per il tentativo di ammutinamento andato in scena venerdì scorso. I Friedkin hanno infatti scelto di adottare subito una linea piuttosto decisa. Qualora Edin Dzeko dovesse essere costretto alla permanenza a Roma, Tiago Pinto proverà a trovare una soluzione per il conflitto tra il calciatore bosniaco e Paulo Fonseca per il raggiungimento del "bene di stato", ovvero la conquista del 4° posto in classifica. Sempre Assogna ha specificato, inoltre, che il GM portoghese ha iniziato da subito a mettersi al lavoro per far tornare il sereno tra le due parti.