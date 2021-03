Chelsea-Atletico Madrid 1-0 al 34': Ziyech sblocca la partita con un contropiede letale

Chelsea in vantaggio sull'Atlético Madrid al 34' con Hakim Ziyech al termine di un letale contropiede. Azione che parte da Kai Havertz e prosegue con Werner che si invola verso l'area di rigore e col sinistro mette in mezzo un rasoterra che il marocchino deve solo spingere in rete: secondo gol in questa Champions per l'ex Ajax e terzo gol stagionale.