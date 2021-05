Chelsea, Cech: "Prima che arrivasse Tuchel avevamo perso fiducia. Ha portato una reazione"

Petr Cech, raggiunto da Sky prima della semifinale tra Chelsea e Real Madrid, ha commentato l’importanza di Thomas Tuchel per i Blues: “Quando si cambia allenatore si spera in una reazione della squadra. Quando è arrivato Thomas ci mancava un po’ di fiducia e i risultati non arrivavano. Ha avuto il compito di rimettere la squadra in fiducia e provare a fare risultati”.

A breve tutte le parole di Cech.