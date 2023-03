Chi è Okafor, obiettivo del Napoli: attaccante simbolo a Salisburgo, piace anche alle milanesi

Mentre si appresta a concludere la sua stagione alla ricerca di successi e gioie indimenticabili, il Napoli comincia già la programmazione in vista della prossima sessione di mercato estiva. In attacco uno dei profili presi in considerazione è Noah Okafor, attaccante simbolo dell'attuale Salisburgo.

Poliedrico attaccante del 2000 destro di piede, punto fermo anche della nazionale svizzera (con cui ha 2 gol in 14 presenze con la prima squadra) fa della capacità di occupare più posizioni in campo una delle sue virtù. Sia attaccante centrale che più esterno, dotato di una buona struttura (si eleva ben oltre il metro e ottanta) è capace di segnare con regolarità (in questa Champions, per esempio, ha un gol ogni 157') e sulle sue tracce non c'è solo il Napoli: già nei mesi scorsi lo hanno adocchiato anche Inter e Milan.