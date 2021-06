Chi incontrerà l'Italia agli ottavi? Il paradosso: meglio da secondi? Tutti gli incastri

L'Italia si gioca domani contro il Galles, fischio d'inizio ore 18 all'Olimpico di Roma, il primo o il secondo posto nel girone di Euro 2020. Due risultati utili per gli azzurri per il primo posto, in caso di ko sarà invece seconda piazza. Il paradosso: al netto dei record, dei numeri, almeno sulla carta arrivare secondi potrebbe mettere l'Italia nella seconda parte del tabellone che al momento è quella meno tosta.

PRIMO O SECONDO POSTO Gara il 26 giugno a Wembley, a Londra, l'avversaria sarebbe una tra Ucraina e Austria. In caso di secondo posto, sempre il 26 giugno ma ad Amsterdam, l'avversaria sarebbe la seconda del Gruppo B: Russia, oppure Finlandia o Danimarca.

I QUARTI E LA SEMIFINALE Il discorso è chiaramente teorico ma nella prima ipotesi, sulla carta l'avversaria più probabile sarebbe il Belgio. Nella seconda parte, l'Olanda. Non solo: in caso di primo posto, da quella parte nella strada per la finale ci sarebbe la Francia, dall'altra Spagna, Portogallo o Germania e potenzialmente Inghilterra. Chiaro: sono tutte ipotesi fatte prima della seconda giornata di alcuni raggruppamenti, quindi è presto per aver certezze. Una sola, al momento, ovvero l'avversaria degli ottavi. E in entrambi i casi l'Italia parte favorita.