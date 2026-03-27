Chiarugi su Kean: "È ampiamente chiaro il suo valore, anche confrontandolo con Retegui"

"Quello che tirerà fuori la Fiorentina dalla lotta salvezza è lui, l'ho sempre detto". Luciano Chiarugi, ex attaccante tra le altre di Fiorentina e Milan, ha parlato così a Radio FirenzeViola in merito al ritorno al gol di Moise Kean con la Nazionale: "È ampiamente chiaro il suo valore, anche confrontandolo con Retegui. Se servito nella maniera più giusta ti condanna. Quest'anno ha avuto alti e bassi che abbiamo accusato, ma non solo lui, tutta la squadra non ha girato e lui stesso ne ha risentito. Ha avuto infortuni e problematiche varie, ma è il classico goleador. Io non vorrei ora che il Milan o altre squadre ora ci mettano gli occhi sopra".

Il gol di Kean come ti porta a descriverlo? "Ha segnato di interno piatto di sinistro, la cosa più bella è stato lo stop che ha preso in contropiede il difensore. Poi lui è stato lucido davanti al portiere. Al di là di qualche palla poco precisa nel primo tempo ha dato continuità e questo lo ha premiato. Quando i giocatori sono così determinati il gol lo trovano. Ieri Moise oltre alla forza ha fatto vedere anche di avere tecnica".

Ascolta il podcast con l'intervista completa a Luciano Chiarugi!