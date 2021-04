Chiesa a Firenze? Pirlo: "Non ci sarà, non ha recuperato. Chiellini può partire dal 1'"

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, nella consueta conferenza stampa di presentazione, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato anche degli acciaccati: "Chiellini può giocare dal 1', Danilo ha un fastidio ma non dovrebbero esserci problemi. Valuteremo oggi nell'allenamento. Chiesa non sarà tra io convocati, non ha recuperato. Ramsey non ha giocato tanto ultimamente perché ha avuto qualche problema ma adesso sono giorni che sta bene, è entrato bene contro il Parma e potrebbe arrivare la sua occasione".

