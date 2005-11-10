Leao "cancella" il Milan e resta in vacanza a Istanbul: i tifosi turchi sognano un trasferimento

Rafael Leao cancella il Milan su Instagram ed è ancora in vacanza in Turchia: i tifosi di Fenerbahce e Galatasaray sognano.

Il Milan è attualmente alla ricerca di un sostituto di Rafael Leao, ma il problema è che il portoghese è ancora in rosa e solo un suo addio potrebbe sbloccare il mercato. Lui intanto continua a creare dibattito e lo fa anche sul proprio profilo Instagram, visto che ha cambiato l'immagine profilo, mettendo una nella quale si vede un ragazzo tra la folla illuminato da un fascio di luce.

Il Milan è stato cancellato

Nella sua biografia inoltre non appare nessun riferimento al Diavolo, cosa che invece esisteva fino a qualche giorno fa. Prima del Mondiale aveva fatto sapere di voler lasciare i rossoneri, ma non per restare in Italia, dove si vede solo al Milan. L'ex Lille è ancora in vacanza in Turchia e i tifosi di Galatasaray e Fenerbahce sognano un suo trasferimento e leggono in tal senso le sue storie a Istanbul.

Costa circa 40 milioni di euro

Il Milan ha fissato il prezzo intorno a quella cifra, anche perché al Mondiale ha segnato contro l'Uzbekistan e fornito un assist contro la Croazia, ma per il resto si è visto poco e Martinez non lo ha utilizzato così frequentemente. Il 29 luglio è atteso in tourneé in Australia, sempre che qualcosa non cambi prima e arrivi l'offerta giusta.