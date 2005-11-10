Ufficiale Catania, è addio con l'attaccante Bocic: il serbo ha risolto il contratto

L'attaccante classe 2000 ha giocato solo per sei mesi in rossazzurro venendo poi sempre girato in prestito altrove. Fino all'addio sancito oggi

Arrivato a Catania nel 2023 dal Pescara, l’attaccante Bocic ha salutato il club etneo dopo aver vestito la maglia rossazzurra solo per sei mesi collezionando 18 presenze e due reti. Dal gennaio del 2024 infatti il serbo è stato sempre girato in prestito vestendo le maglie di Taranto (14 presenze), Latina (24 gare e due reti) e Picerno (16 gare e un gol). Ora arriva l’addio con la seguente nota pubblicata dal club siciliano:

"Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Miloš Bočić. All’attaccante, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 18 presenze e 2 reti, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali".

Il classe 2000 dunque è ora libero di accasarsi in un altro club, in Italia o all'estero, a parametro zero.