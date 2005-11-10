Juventus, il Galatasaray spinge per Bremer: il brasiliano valuta l'addio
Il Galatasaray prova a mettere le mani su Gleison Bremer. Il club di Istanbul ha individuato nel difensore della Juventus uno dei grandi obiettivi del proprio mercato ed è pronto a presentargli un’offerta economica difficilmente ignorabile: 8 milioni di euro netti a stagione, circa due in più rispetto all’attuale ingaggio percepito a Torino.
Al momento non risulterebbero contatti diretti tra le due società, ma alcuni emissari del Galatasaray avrebbero già illustrato la proposta all’entourage del brasiliano. Una mossa che avrebbe riaperto una partita apparentemente chiusa. Dopo alcune settimane di riflessione, infatti, Bremer sembrava essersi convinto a proseguire la propria esperienza in bianconero, respingendo l’ipotesi di un trasferimento in Turchia.
La Juventus chiede almeno 50 milioni
Il rilancio del Galatasaray ha però cambiato lo scenario. Di fronte a uno stipendio di queste dimensioni, il centrale non avrebbe escluso la possibilità di lasciare la Juventus. La dirigenza bianconera, dal canto proprio, non considera Bremer un giocatore da cedere a tutti i costi, ma potrebbe prendere in esame un’offerta particolarmente importante.
Nel contratto del difensore è presente una clausola risolutiva da 58 milioni di euro, valida fino al 10 agosto. Difficile, quindi, immaginare che Giovanni Carnevali possa accettare una proposta molto lontana da quella cifra: per aprire realmente una trattativa, il Galatasaray dovrebbe avvicinarsi almeno ai 50 milioni. Secondo quanto filtra dalla Turchia, l’ipotesi non sarebbe così remota, anche perché il club vorrebbe accontentare la propria tifoseria con un grande colpo.