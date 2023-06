Chiesa potrebbe lasciare la Juventus: tra i motivi anche lo scarso feeling con Allegri

Federico Chiesa è uno dei calciatori che potrebbe lasciare la Juventus in estate. Come riportato dal Corriere dello Sport, per 35-40 milioni di euro i bianconeri non si opporranno alla sua cessione. Tra i motivi che suggeriscono un suo addio, c'è anche uno scarso feeling con l'attuale tecnico Massimiliano Allegri.