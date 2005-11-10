Napoli, è fatta per la cessione di Lindstrom: visite mediche con lo Schalke, cifre e dettagli
Jesper Lindstrom è pronto a salutare il Napoli. Il club azzurro e lo Schalke 04 hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento dell'esterno danese. Il classe 2000 si trova già in Germania, dove sta svolgendo le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma e dell'annuncio ufficiale.
I dettagli dell'intesa tra Napoli e Schalke
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Lindstrom si trasferirà allo Schalke 04 con la formula del prestito corredato da un'opzione di riscatto fissata a 5 milioni di euro. Nell'intesa sono stati inseriti anche alcuni bonus a favore del Napoli, che matureranno in caso di permanenza del club tedesco in Bundesliga e al raggiungimento di un determinato numero di presenze da parte del calciatore.
Il Napoli libera spazio in rosa
La partenza di Lindstrom rappresenta un'altra operazione in uscita per il Napoli, che continua a snellire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La cessione del danese consentirà infatti al club azzurro di liberare spazio e proseguire con maggiore margine le manovre sul mercato in entrata.