Chivu sul mercato dell'Inter: "Sicuramente chiedo di alzare il livello, valuteremo le opportunità"

Il tecnico nerazzurro ha commentato in conferenza stampa anche l'arrivo di John Stones: "Ha qualità, personalità, carisma. È importante per noi".

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa da Hong Kong in vista dell'amichevole di domani contro il Manchester City, è stato ovviamente interpellato anche sul calciomercato dei nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni sull'arrivo di John Stones, finora svincolato, e la ricerca di altri possibili rinforzi, oltre agli elogi per il suo prossimo rivale Enzo Maresca.

Chivu sul mercato dell'Inter

"Serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità. Stones? Sono contento dell'arrivo di Stones: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società".

Chivu sul City di Maresca

"Ha già vinto la Championship e il Mondiale per Club, è giovane ma ha già fatto molto bene. Penso sia l'uomo giusto per guidare il Club dopo Guardiola".