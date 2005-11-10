Chivu e il rinnovo con l'Inter ormai quasi fatto: il suo agente è arrivato in sede

Cristian Chivu è sempre più vicino a rinnovare il proprio contratto con l'Inter, un passaggio praticamente scontato dopo la vittoria del Double conseguita dall'allenatore rumeno, nella stagione d'esordio in un grande club, preceduta - almeno tra i professionisti - giusto dalle 13 partite fatte a Parma.

Le discussioni tra l'Inter, Chivu e il suo entourage proseguono e oggi potrebbero forse arrivare aggiornamenti definitivi. Questo perché, come evidenziato da Sky Sport, nel pomeriggio l'agente del tecnico, Pietro Chiodi, ha fatto il suo arrivo alla sede dell'Inter. Possibile dunque che giunga un'accelerata, anche contando che gli accordi paiono già definiti e rimangono da sistemare solo gli ultimi dettagli formali.

Dovessero essere confermate le cifre che circolano, Chivu raddoppierebbe il suo ingaggio, arrivando a 3 milioni di euro netti l'anno. Per un accordo la cui scadenza slitterebbe al 30 giugno del 2028.