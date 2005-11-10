Ufficiale
Christian Piro approda a Bologna. Depositato il contratto dell'attaccante classe 2007
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Christian Piro, attaccante classe 2007, è un nuovo giocatore del Bologna. Il calciatore, infatti, ultimamente era entrato nel mirino del club rossoblù e non solo. Cresciuto nelle giovanili del Parma, Piro è andato a farsi le ossa in Serie D al Fiorenzuola.
Adesso, si apprende dai canali ufficiali della Lega Serie A, il suo contratto è stato depositato ed andrà a rinforzare il settore giovanile del Bologna.
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