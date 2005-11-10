Ufficiale Spezia, dal Pisa ecco Durmush: è in prestito con diritto di opzione e contro opzione

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che lo Spezia "comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, dal Pisa Sporting Club, le prestazioni sportive del calciatore Mert Durmush.

Bulgaro classe 2005, Durmush è cresciuto in patria con indosso la maglia del Litex Lovech, dove è rimasto fino alla stagione 2023-2024, quando l'approdo in Italia lo porta a difendere i colori della Sancataldese in Serie D, dove mette a referto 5 reti e 1 assist in ventidue presenze. Le ottime prestazioni offerte in Sicilia lo portano in Serie C, dove con il Sestri Levante chiude la stagione 2024-2025 con 4 gol e tre assist in ventinove apparizioni, convincendo il Pisa a rilevarne il cartellino.

Esterno offensivo mancino, ma capace di agire su entrambe le corsie laterali, nella passata stagione, divisa tra Ternana e Vis Pesaro, Durmush ha proseguito nel proprio percorso di crescita e ora è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile.

Benvenuto Mert!".