Ufficiale Ceresoli e il primo contratto pro: firma con l'AlbinoLeffe un accordo annuale con opzione

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'AlbinoLeffe "comunica che il calciatore Diego Ceresoli, centrocampista classe 2007, ha sottoscritto il primo contratto da professionista, legandosi al club seriano sino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico - al verificarsi di determinate condizioni - sino al 2028.

Il giovane centrocampista - cresciuto nel vivaio bluceleste nel quale milita da dieci stagioni - è stato uno dei punti di riferimento della straordinaria annata vissuta dalla Primavera seriana. Da capitano ha guidato la formazione orobica verso un traguardo storico, contribuendo alla promozione nel campionato Primavera 1".

Fanno poi seguito le sue prime parole dopo la firma: “È una soddisfazione immensa, soprattutto perché questa società è la mia casa da ben dieci anni. Vorrei ringraziare tutte le persone che ogni giorno lavorano per l'AlbinoLeffe, i miei compagni di squadra e, soprattutto, la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e accompagnato nel percorso che mi ha portato a raggiungere questo traguardo significativo. Per la prossima stagione il mio obiettivo sarà quello di continuare a migliorare giorno dopo giorno, lavorando con impegno per farmi trovare pronto e sfruttare al meglio ogni opportunità che mi verrà concessa”.