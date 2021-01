Ci pensa ancora Zielinski: il Napoli torna subito avanti a Cagliari, doppietta del polacco

Bastano due minuti al Napoli per tornare in vantaggio sul campo del Cagliari. Dopo il pareggio di Joao Pedro all'ora di gioco, al 62' è ancora Piotr Zielinski a trovare la via del gol, al terzo gol in campionato e quarto in stagione: cross di Di Lorenzo, stop e destro preciso del polacco. Alla Sardegna Arena è 2-1.

