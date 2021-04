Ci pensa Lukaku: Inter avanti 1-0 al 45'. Il Bologna parte bene, poi si ferma. E perde Tomiyasu

Non bellissima, ma decisamente efficace. L’Inter chiude in vantaggio il primo tempo della gara contro il Bologna, un po’ la fotografia di un'intera stagione: 1-0, decide (per ora) Romelu Lukaku. Il gol nerazzurro arriva appena dopo la mezz’ora, su una bella azione di Bastoni che sfonda a sinistra e mette in mezzo per il belga. Per il resto, si segnala un avvio arrembante della squadra di Mihajlovic, trascinata da Soriano ma frenata dalla grande compattezza della fase difensiva dei ragazzi di Conte. Una sola vera occasione nei 45 minuti è bastata agli ospiti, comunque nel complesso anche più pericolosi dei padroni di casa, per trovare un vantaggio al sapore di Scudetto. La firma non può che essere quella del gigante belga.