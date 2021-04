City primo club a lasciare la Superlega, Mendy: "Che giornata meravigliosa"

Il Manchester City è stato il primo club ad uscire dalla Superlega. E uno dei suoi giocatori, Benjamin Mendy, ha accolto con immensa gioia la decisione: "Che meraviglioso giorno per il calcio. Continuiamo a giocare, continuiamo a combattere, continuiamo a sognare. Questa è la prima ragione per cui giochiamo".

what a beautiful day for football 😍❤️ let's keep playing, let's keep fighting, let's keep dreaming. That's the very first reason why we do this !! ⚽️ #supergone 👋🏿

— Benjamin Mendy (@benmendy23) April 20, 2021