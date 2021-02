Clamoroso a Porto! Bentancur si dimentica di essere in campo: regalo a Taremi, Juve subito sotto

Avvio shock per la Juventus, subito sotto a Porto. Davvero clamoroso lo svarione di Rodrigo Bentancur, che ha regalato palla in propria area nello sbadato tentativo di retropassaggio a Szczesny. Ne approfitta Taremi: tutto facile per l'iraniano, 1-0 per il Porto.