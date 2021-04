Clamoroso autogol dell'Inter! Al 36' papera pazzesca tra Handanovic e De Vrij

Clamoroso al 36' al Maradona: su cross dalla sinistra di Insigne, Handanovic blocca e mette a terra. In caduta, però, impatta con De Vrij e lo sloveno, in tuffo, getta la palla indietro che finisce in rete per il pazzesco 1-0 azzurro.