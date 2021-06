Claudio Chiellini saluta la Juventus: "Gratitudine per 8 anni entusiasmanti. Ora si volta pagina"

Claudio Chiellini saluta la Juventus e si appresta ad iniziare la nuova avventura come direttore sportivo del Pisa. Questo il messaggio social per congedarsi dalla società bianconera: "Gratitudine e Orgoglio. Gratitudine per 8 anni entusiasmanti alla Juventus, per chi ha creduto in me e per le persone che mi hanno accompagnato. Orgoglio per questa nuova ed emozionante avventura a Pisa. Si volta pagina. Grazie a tutti".