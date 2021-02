Collovati duro: "Lite Conte-Agnelli imbarazzante. Hanno il dovere di essere d'esempio"

vedi letture

Ospite di gazzetta.it, Fulvio Collovati ha parlato della discussa lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli di ieri sera, che ha paragonato alla rissa tra Lukaku e Ibrahimovic del precedente turno: "Adesso c'è una telecamera per ti scruta per novanta-cento minuti, i calciatori hanno il dovere di essere da esempio e credo sia stato imbarazzante anche quanto successo ieri. L'allenatore non può e non deve fare certi gesti, ma allo stesso tempo un presidente deve dare l'esempio, non può rispondere in quel modo".