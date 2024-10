Colpo di Douglas Luiz a Patric, Rocchi: "Fosse stato espulso, nessuno avrebbe detto niente"

Milan-Udinese, giocata sabato e terminata 1-0 in favore dei rossoneri, è una delle gara più chiacchierate dell'ultimo turno di Serie A. Ma per Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, a Open VAR su Dazn è stata l'occasione anche per commentare il colpo di Douglas Luiz a Patric, a palla lontana, non sanzionato, nel corso di Juventus-Lazio (terminata 1-0 per i bianconeri, arbitro Sacchi) : "Non è fortuito e non ci piacciono certi comportamenti, se fosse stato espulso nessuno avrebbe detto niente per questo. Qualche settimana fa era successa una cosa del genere in Juventus-Empoli, avevamo seguito la decisione del campo: capisco la velocità della decisione, perché il VAR non punisce il gesto di per sé ma va sull'entità del colpo.

Posso capirlo, ma è un comportamento che a noi non piace e ribadisco alle società di far presente ai giocatori che certi comportamenti non c'entrano nulla. Non è un colpo così forte, altrimenti parlerei di errore: però è comunque un gesto che non ci piace. Manca sicuramente un giallo, non mi sarei scandalizzato se ci fosse stato un cartellino rosso. Il non intervento VAR dipende dal fatto che si dovesse trovare qualcosa di ancora più importanza: è l'unica valutazione che hanno fatto".