Colpo El Aynaoui per la Roma: firmerà un quinquennale, già domani nella capitale

Colpo Neil El Aynaoui per la Roma. Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sui propri canali, il centrocampista franco-marocchino arriverà nella capitale già nella giornata di domani. Proveniente dal Lens, il classe 2001 si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà un contratto di cinque anni coi giallorossi.

El Aynaoui costerà 23 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. Non è tramontata però nemmeno la pista che porta a Richard Rios del Palmeiras, malgrado i giochi al rialzo dei brasiliani abbiano complicato le cose. I giallorossi potrebbero decidere di mettere a disposizione di Gasperini intanto El Aynaoui e tornare alla carica per Rios in un secondo momento. Manca quasi un mese e mezzo al termine della sessione di trasferimenti estiva e il tempo a disposizione non manca a nessuno.

Intanto a Roma hanno già iniziato a lavorare duramente, con i calciatori che svolgono sedute toste agli ordini del nuovo tecnico. Sorprendentemente i giocatori sono stati fatti correre anche sul cemento di Trigoria, a testimonianza di quanto conti la forma fisica per l'allenatore ex Atalanta. Niente viene lasciato al caso, con la speranza che poi durante la stagione il lavoro fatto torni utile per fare la differenza nelle partite che contano, sia in Serie A che in Europa League.