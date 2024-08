Ufficiale Colpo in prospettiva per il Cagliari. Depositato il contratto dell'ungherese Prettenhoffer

vedi letture

Colpo in prospettiva per il Cagliari. Come si apprende infatti dai canali ufficiali della Lega Calcio, infatti, il club sardo ha depositato il contratto di Marton Prettenhoffer, difensore centrale ungherese classe 2008 che si unirà inizialmente alla squadra Under 18. Il difensore centrale - si legge inoltre su centotrentuno.com arriva in prestito con diritto di riscatto dagli ungheresi del Gyor.

Nel frattempo Gaston Pereiro non è più un calciatore del Cagliari. Con un comunicato, il club del presidente Giulini ha comunicato la risoluzione del contratto: "Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo con il calciatore Gastón Pereiro per la risoluzione consensuale del contratto. Il Club lo ringrazia e gli augura un buon proseguimento di carriera".

In carriera il 29enne vanta 154 presenze e 49 gol con la maglia del PSV Eindhoven, 71 gare e 9 reti con quella del Cagliari, 70 partite e 15 centri con il Nacional e infine 20 match e 6 gol con la Ternana. Il fantasista ha giocato 17 volte in Champions League, 12 in Copa Libertadores, 2 in Europa League, 3 nei preliminari della stessa competizione e 2 in quelli di Champions.

Pereiro ha disputato pure 14 partite con l'Uruguay Under 20, segnando 7 gol, e 13 con la Nazionale maggiore, siglando 5 reti. Il suo debutto è avvenuto a 22 anni con il commissario tecnico Oscar Tabarez sulla panchina della Celeste. Nel suo palmares ci sono 2 Eredivisie, vinte nel 2015-2016 e nel 2017-2018, 2 Supercoppe Olandesi, conquistate nel 2016 e nel 2017, e un campionato uruguaiano. Il classe ‘95, reduce da 20 presenze con sei reti alla Ternana nella seconda parte della scorsa stagione, è stato accostato a Carrarese e Cosenza nei giorni scorsi.