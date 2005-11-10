Ufficiale Nuovo colpo per la Primavera del Monza: preso il portiere classe 2008 Pirrò

"Marco Giuseppe Pirrò è un nuovo calciatore di AC Monza!". Il club brianzolo ha annunciato l'acquisto di un nuovo estremo difensore che non si unirà alla squadra di Ivan Juric, ma all'Under 20, come si legge nel comunicato ufficiale: "Portiere classe 2008, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese Calcio, dove si è distinto per le sue qualità e prestazioni, farà parte della Primavera. Benvenuto Marco".