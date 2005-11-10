Ufficiale Colpo in prospettiva per il Genoa: dalla Croazia arriva il terzino sinistro Hecimovic

Nei giorni scorsi il Genoa ha ultimato un acquisto, assicurandosi un terzino sinistro di belle speranze direttamente dal calcio della Croazia. Ufficiale l'approdo in rossoblù di Franko Hecimovic (17 anni), difensore classe 2009 che il Genoa ha prelevato a titolo definitivo dalla NK Lokomotiva di Zagabria. La società ligure ha depositato il contratto del trasferimento nell'apposito registro in Lega Serie A.

Il trasferimento in Serie A di Hecimovic era noto da settimane. Lo scorso 4 maggio la sua agenzia, la BD Football Capital, aveva infatti pubblicato lo scatto della firma sul contratto da parte del croato classe 2009, scrivendo a corredo: "Siamo orgogliosi di annunciare che Franko Hecimovic ha firmato con il Genoa CFC. Laterale sinistro classe 2009, cresciuto nelle fila della NK Lokomotiva Zagreb, Franko ha firmato il suo nuovo contratto con il club più antico d’Italia e inizierà ufficialmente il suo percorso dal 1° luglio". Come promesso, è proprio ciò che poi è avvenuto.