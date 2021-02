Come cambierà il Cagliari? Semplici: "Avanti con le mie idee, ma non credo alle rivoluzioni"

vedi letture

Come cambia il Cagliari con l'arrivo di Leonardo Semplici? A fare chiarezza è lo stesso neo tecnico del club sardo, intervenuto quest'oggi nella conferenza stampa di presentazione: "Voglio dare poche indicazioni ma precise, come modulo continueremo sulla falsa riga di quello già visto nelle ultime settimane. Ci saranno le mie idee ma non credo alle rivoluzioni, ho una rosa di grande valore ma non credo che il posizionamento di un singolo giocatore possa cambiare il risultato finale. Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi. Ho chiesto loro di migliorarsi per questo cammino in salita".

Nandez può fare anche il quinto nel 3-5-2, c’è uno alla Schiattarella alla Spal? "Nahitan può giocare in più soluzioni, ha grande intelligenza e stiamo valutando vari aspetti. Vedremo da qui a sabato, quando certamente avrò le idee più chiare. Con i cinque cambi possiamo intervenire tanto, ma mi auguro che questo non sia sempre necessario. In rosa non c’è un giocatore con caratteristiche simili a Schiattarella, qui ho più giocatori di gamba".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Leonardo Semplici!